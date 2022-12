Linke-Spitzenkandidat Bartsch: "Wünsche mir mehr Mut von Scholz"

Dietmar Bartsch, Spitzenkandidat der Linkspartei im Bundestagswahlkampf, wirbt für eine rot-grün-rote Koalition nach der Wahl am 26. September.







"Ich wünsche mir, dass sowohl Olaf Scholz als auch Annalena Baerbock mehr Mut haben und sich zu ihrem eigenen Programm bekennen", sagte Bartsch der PNP. "Die Linke ist bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen", kündigte er an. Das sei allerdings an einen Politikwechsel gebunden.



Diesen Richtungswechsel sieht Bartsch momentan weder bei SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz noch bei Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock. "Für ein Weiter so, wie es bei Olaf Scholz aktuell aussieht, sind wir nicht zu haben. Deshalb mache ich mir Sorgen, wenn Scholz jetzt die Raute von Angela Merkel macht. 16 Jahre Raute sind genug", sagte er. Auch von der Grünen-Chefin sei er in dieser Frage enttäuscht. "Ich hätte gedacht, dass sie gelassener ist. Die Plagiats- und Lebenslaufprobleme haben Annalena Baerbock sehr verunsichert."

