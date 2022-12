LGL: Nur 405 Neuinfektionen und drei Corona-Tote in Bayern

−Symbolbild: dpa

Das bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hat am Montag nur 405 Neuinfektionen und drei Corona-Todesfälle für den ganzen Freistaat gemeldet.



Die meisten Neuinfektionen verzeichnete demnach der Regierungsbezirk Oberbayern (147), die wenigsten die Regierungsbezirke Niederbayern (23) und Oberpfalz (10).



In der gesamten vergangenen Woche wurden bayernweit 4794 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt im Bayern-Schnitt bei 36,53. Am höchsten ist sie in Schwaben (53,02), am niedrigsten in der Oberpfalz (28,32) und in Oberbayern (30,93). Aber auch Niederbayern (35,12) liegt leicht unter dem Bayern-Durchschnitt.



Einer der drei registrierten Todesfälle stammt aus dem Landkreis Passau. Die beiden anderen Corona-Toten wurden aus dem fränkischen Landkreis Ansbach gemeldet.