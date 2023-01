Lastwagen prallt auf Autobahn gegen Wohnmobil

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. −Foto: Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 70 im Landkreis Haßberge gegen ein Wohnmobil geprallt. Wegen eines platten Reifens hatte der 57 Jahre alte Fahrer des Wohnmobils am Montagabend nahe Knetzgau auf dem Standstreifen gehalten, wie die Polizei mitteilte. Ein Lkw geriet auf den Standstreifen und prallte gegen das Gefährt. Fahrzeugteile wurden einige Hundert Meter über die Straße geschleudert.



Die beiden Fahrer der Fahrzeuge blieben unverletzt, der 57-Jährige kam aber vorsorglich in eine Klinik. Wie der Lastwagen auf den Standstreifen kam, blieb zunächst unklar. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 35.000 Euro. Die Polizei sperrte die Autobahn in Fahrtrichtung Würzburg für eine Stunde.



