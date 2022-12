Lastwagen brennt komplett aus: Autobahn teilweise gesperrt

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr. −Foto: Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 3 bei Hösbach (Landkreis Aschaffenburg) komplett ausgebrannt. Der Fahrer konnte das Fahrzeug am Freitag unverletzt verlassen, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Fahrbahn war teilweise gesperrt, im Feierabendverkehr kam es zu langen Staus.



Der mit Metallteilen beladene Sattelzug fing vermutlich wegen eines technischen Defekts Feuer. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug schon komplett in Flammen. Auch ein Dieseltank brannte und der Kraftstoff drang in die Erde. Eine Fachfirma reinigte die Fahrbahn, die Erde muss vermutlich ausgebaggert werden.



© dpa-infocom, dpa:210226-99-611486/2