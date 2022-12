Landesbischof: "Impfen, impfen, impfen"

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm. −Foto: Foto: Britta Pedersen/zb/dpa

Bayerns evangelischer Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm hat die Menschen zur Impfung gegen Corona aufgerufen. Die Todeszahlen in der Pandemie steigen, Patienten würden über weite Strecken transportiert, um versorgt werden zu können, Operationen müssten verschoben werden, sagte er in einem am Freitag veröffentlichten Videobeitrag auf seiner Facebook-Seite. "Was wir tun können, damit das aufhört, ist klar: Impfen, impfen, impfen."



© dpa-infocom, dpa:211126-99-149726/2