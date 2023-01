Koalitionsverhandlungen: Schulze (Grüne) hat hohe Erwartungen

Katharina Schulze, Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag, hat große Erwartungen an die Koalitionsverhandlungen in Berlin.



Lesen Sie dazu auch:

"Ampel" drückt aufs Tempo: Scholz könnte schon an Nikolaus Kanzler sein



(Das vollständige Interview lesen Sie hier nach kurzer Anmeldung mit PNP Plus.)



"Der Schwung, den eine Berliner Ampel in Bezug auf Klimaschutz, ökologische Modernisierung und Digitalisierung hätte, würde auch nach Bayern ausstrahlen", sagte Schulze der Passauer Neuen Presse (Freitag). In Bayern wie im Bund sei in den zurückliegenden Jahren inhaltlich und thematisch viel auf der Strecke geblieben.



"Als bayerische Grüne hätten wir dann durchaus die Chance, Markus Söder, der dann ja mit seiner CSU in Berlin in der Opposition säße, noch intensiver aufzuzeigen, was mit einem echten Erneuerungsanspruch tatsächlich erreichbar ist", betonte die Landespolitikerin der Grünen. Der CSU-Chef müsste sich dann viele Fragen gefallen lassen müssen. Etwa die, "wie man Zukunft gewinnen möchte, wenn man die Vergangenheit nicht loslassen kann".

angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen?