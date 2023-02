Klappengate: So humorvoll reagiert die "Tagesschau" auf eine offene Schublade

Ein Social-Media-Aufreger: Die offener Klappe im Moderationspult der "Tagesschau". −Foto: Screenshot/Twitter

Ein kleines Detail sorgte in den sozialen Medien für Aufregung: In den vergangenen Tagen war in der "Tagesschau" eine offene Klappe an einem der Moderationstische zu sehen.



Weil zunächst niemand bei der "Tagesschau" die offene Klappe zu bemerken schien, wurde der kleine Fehler im Netz recht bald als #Klappengate bekannt. "Funk", ein Online-Medienangebot von ARD und ZDF, postete ein Foto der Klappe und "beschwerte" sich öffentlich via Instagram mit dem Satz "Ich: Versuche meinen inneren Monk zu besiegen" – gemeint ist damit die TV-Kunstfigur "Monk", ein Zwangsneurotiker, der schlecht mit Störungen der Ordnung umgehen kann.



Die ARD wiederum antwortete mit Humor und kommentierte: "Ooch kommt! Ein bisschen Luft braucht Jan Hofer schon in seinem neuen Zuhause..." Der ehemalige Chef-Nachrichtensprecher ging erst vor Kurzem in den Ruhestand.



Immer mehr Internetnutzer mokierten sich über die Klappe – solange, bis Nachrichtensprecher Ingo Zamperoni das Problem am Donnerstagabend "löste" – und sich erneut einen Spaß aus der Aufregung machte. "Aus Versehen" blieb einfach eine andere Schublade auf.









Für seine Reaktion wird Ingo Zamperoni auf Twitter umjubelt. "Selten so sehr ein Ende der Tagesschau gefeiert. Schön, dass ihr Humor könnt", schreibt eine Twitter-Nutzerin etwa. Ein anderer: "Ingo Zamperoni ist unberechenbar. Danke an die ,Tagesthemen‘ für den Lacher. Tut gut in diesen Zeiten." Bei der Spätausgabe der "Tagesthemen" aber war es dann auch wieder gut mit den Scherzen. Klappe zu.

− cpl