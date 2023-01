Kino mit Popcorn: Gerlach freut sich über "ein Stück Lebensfreude"

−Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Nach monatelangen Schließungen öffnen auch in Bayern am Donnerstag wieder die Kinos.



"Ich freue mich, dass es jetzt wieder los geht und wir damit auch wieder ein Stück Lebensfreude zurückbekommen", sagte Digitalministerin Judith Gerlach (CSU) am Mittwoch in München. Mit umfangreichen Hilfen sei es gelungen, die Kinos durch diese schwere Zeit zu bringen.









Seit Beginn der Corona-Pandemie habe der Freistaat an die Kinos Hilfsgelder von insgesamt 14,9 Millionen Euro ausgezahlt. Hinzu kämen diverse Prämien in Höhe von rund 1,6 Millionen Euro. Im Herbst sollen zudem 36 Filmtheater im Rahmen der regulären Förderung 1,3 Millionen Euro für Modernisierungen und Verbesserungen erhalten.



Abstandsgebot vn 1,5 Metern bleibt



Besucher und Besucherinnen dürfen nun auch wieder Popcorn, Getränke und andere Speisen in den Kinos kaufen und dort auch zu sich nehmen. Was bleibt, ist das Abstandsgebot von 1,5 Metern und die Maskenpflicht, auch am Sitzplatz. Nur zum Essen und Trinken dürfen die Gäste die Schutzbedeckungen abnehmen. Ein negativer Coronatest ist laut Ministerium nicht notwendig, solange die Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 liegt.

− dpa