"Kas der Woche": Das Transfer-Spezial mit Karlheinz Kas

Kultreporter Karlheinz Kas. −Foto: privat

Jeden Donnerstag spricht Kultreporter Karlheinz Kas über die Fußball-Woche - klar, meinungsstark, pointiert. Der "Kas der Woche" entsteht nach dem Motto "90 Minuten in 90 Sekunden": Drei Fragen, drei 30-sekündige Antworten.



In dieser Folge lassen Kas und PNP-Sportredakteur Alexander Augustin die wilden letzten Tage des Sommer-Transferfensters Revue passieren. Es geht um Wechsel-Überraschungen, einen WM-Helden in Holland und die Frage: Ist der Fußball seit Corona tatsächlich demütiger geworden?









