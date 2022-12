Interaktive Karte: So viele Coronavirus-Patienten gibt es in der Region

Das Coronavirus breitet sich immer mehr aus. Rund 1100 Menschen sind in Deutschland bereits damit infiziert. In Bayern sind laut Gesundheitsministerium bislang 314 Corona-Fälle bekannt.



Auch in der Region nimmt die Zahl der Erkrankungen zu. Am schlimmsten betroffen in Ostbayern ist bislang der oberpfälzische Landkreis Cham. Dort sind elf Menschen an dem Virus erkrankt. In Regensburg und Traunstein sind es jeweils vier bestätigte Fälle, wobei die in Traunstein bereits als geheilt gelten.



In Stadt und Landkreis Passau gibt es fünf Coronavirus-Fälle, in den Landkreisen Rottal-Inn, Neumarkt in der Oberpfalz, Kelheim und Pfaffenhofen an der Ilm jeweils zwei. In Ingolstadt und in den Landkreisen Dingolfing-Landau, Straubing-Bogen, Deggendorf und Landshut gibt es bislang jeweils einen bestätigten Fall. Am Mittwochvormittag wurde auch ein erster Fall in der Stadt Regensburg gemeldet.



(Anmerkung der Redaktion: Die Karte wird bei neuen bestätigten Fällen aktualisiert)



