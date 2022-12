In Gegenverkehr geraten: Junger Mann stirbt bei Unfall in Regensburg

Trotz schnellem Eintreffen des Notarztes starb der 23-Jährige an seinen Verletzungen aus dem Unfall in Haslbach. −Foto: BF Regensburg

Zu einem schweren Unfall kam es am Mittwochabend gegen 18 Uhr in Regensburg-Haslbach. Dabei verlor ein 23-jähriger Mann sein Leben, ein weiterer wurde schwer verletzt.













Nach bisherigem Kenntnisstand kam ein 23-Jähriger aus dem Landkreis Regensburg mit seinem Wagen auf der Pilsen-Allee kurz vor der Ortschaft Gonnersdorf aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Auto. An dessen Lenkrad saß ein 21-Jähriger, ebenfalls aus dem Landkreis Regensburg. Der 23-Jährige wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.



Trotz schnellem Eintreffen der Rettungskräfte und sofortigem Transport in ein Regensburger Krankenhaus erlag er seinen schweren Verletzungen kurz darauf. Der 21-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Zur Schadenshöhe an den Fahrzeugen ist bislang nichts bekannt. Wie die Polizei mitteilt, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger zur genauer Klärung des Unfalls hinzugezogen.

− lai