Hochwasser in Passau und BGL: Das Ausmaß der Flut im Video

Die Schäden in BGL wurden erst am Samstag so richtig sichtbar. −Foto: Kilian Pfeiffer

Von Kristin Winderl

Ein verheerendes Hochwasser hat am Wochenende Oberbayern heimgesucht. Auch in der Stadt Passau steigen die Wasserpegel am Sonntag kontinuierlich.





Seit Freitagabend sind die Feuerwehr und weitere Organisationen im Landkreis Berchtesgadener Land im Dauereinsatz. Auch die Bob- und Rodelbahn in Schönau am Königssee wurde bei den heftigen Unwettern zerstört. In Teilen des Landkreises fallen am Montag außerdem die Schulen aus. Bis Sonntagnachmittag (Stand 17 Uhr) konnten die Einsatzkräfte im südlichen Landkreis Berchtesgadener Land rund 634 Fälle abarbeiten – dafür waren den Tag über durchgehen 500 bis 600 Helfer im Einsatz. Auch ein Geologe ist vor Ort und prüft die bedrohten Gebiete.



Ministerpräsident Markus Söder, Bundesfinanzminister Olaf Scholz, Bayerns Innenminister Joachim Herrmann und Umweltminister Thorsten Glauber waren am Sonntagnachmittag in das vom Hochwasser gebeutelte Schönau gereist. „Wir werden alles für Sie tun“, versprach Söder.



Auch im Landkreis Passau stiegen die Pegel am Sonntag stark an – vor allem wegen Starkregenereignissen im Einzugsbereich des Inns. Gegen 17.30 Uhr erreichte die Donau einen Pegel von acht Metern (Meldestufe 3), nach Prognosen soll sie noch bis 8,65 Meter hochklettern (Meldestufe 4).



Der Pegel des Inn maß um diese Zeit 5,78 Meter, damit hat er Meldestufe 1 erreicht. Die Einsatzkräfte vor Ort haben die notwendigen Maßnahmen ergriffen und beobachten die Situation permanent. Am Sonntag machte sich außerdem Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger einen Eindruck von der Lage im Landkreis Passau – „Wir lassen unsere Kommunen nicht im Stich“, sicherte er zu.



Die Polizei Passau bittet Bürger darum, errichtete Absperrungen einzuhalten und sich nicht ins Wasser zu begeben. Tatsächlich habe es einige Fälle gegeben, in denen Schaulustige Absperrungen ignoriert hätten und Kinder in der Donaulände geplanscht hätten. „Das ist sehr gefährlich“, warnt ein Sprecher der Polizei. Die Polizei appelliert, Einsatzkräfte nicht zu behindern. Auch das Landratsamt Berchtesgadener Land und die Polizei dort baten Schaulustige, sich nicht in Gefahrenbereiche oder nah ans Ufer zu begeben.