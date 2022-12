Gutes Omen: Oliver pfeift Bayern-Spiel in Barcelona

Zwei Fußballspieler kämpfen um den Ball. −Foto: Foto: Uli Deck/dpa/Symbolbild

Der englische Schiedsrichter Michael Oliver wird am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) das Champions-League-Spiel des FC Bayern München beim FC Barcelona leiten. Für den 36-Jährigen ist es nach UEFA-Angaben die 25. Partie in Europas Fußball-Königsklasse.



Für die Bayern ist diese Schiedsrichteransetzung womöglich ein gutes Omen. Denn Oliver pfiff auch ihr Auftaktspiel in der vergangenen Spielzeit - und das ebenfalls gegen einen Gegner aus Spanien: Die Bayern besiegten 2020 als Titelträger Atlético Madrid daheim mit 4:0. Oliver leitete noch eine weitere Bayern-Partie, im März 2018 beim 3:1-Erfolg im Achtelfinale in der Türkei gegen Besiktas Istanbul.



© dpa-infocom, dpa:210913-99-198245/2