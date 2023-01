Größte Blume der Welt: Bayreuther Titanwurz blüht

Die Titanwurz blüht im Ökologisch-Botanischen Garten der Universität. −Foto: Foto: Nicolas Armer/dpa/Archivbild

Sie gilt aus größte Blume der Welt - und blüht in diesem Jahr pünktlich zu Ostern: Die Titanwurz im Ökologisch-Botanischen Garten der Universität Bayreuth ist am Ostersonntag aufgegangen. Das teilte der Garten auf seiner Facebook-Seite mit. Auch über eine eigens eingerichtete Webcam war die Blüte zu sehen.



Die von der indonesischen Insel Sumatra stammende Titanwurz (Amorphophallus titanum) gilt nach Angaben auf der Homepage der Uni Bayreuth als größte Blume der Welt. Sie sondert während ihrer etwa 20 Stunden dauernden Blüte intensiven Geruch ab, um Insekten für die Bestäubung anzulocken. Der Geruch erinnert an verdorbenes Fleisch.



Die Titanwurz besteht aus einer riesigen unterirdischen Knolle, die regelmäßig ein einziges, großes Blatt bildet. Um einen gelb-grünen Blütenstab kräuselt sich das braun-violette Blütenblatt, das einem Plissee-Rock ähnelt.



Die Bayreuther Titanwurz blüht damit seit 2014 nun bereits zum sechsten Mal. Normalerweise dauert es zwischen zwei Blütephasen immer einige Jahre. Das botanische Ereignis lockte in den vergangenen Jahren stets zahlreiche Besucherinnen und Besucher in das Gewächshaus. Der Botanische Garten verlängert nach eigenen Angaben über Ostern seine Öffnungszeiten, damit möglichst viele Besucher die Blume sehen können.



© dpa-infocom, dpa:220417-99-946052/2