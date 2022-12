Grenzgebiet: Familienbesuch zu Weihnachten trotz Lockdown

Unter bestimmten Voraussetzungen wird laut dem österreichischen Gesundheitsministerium trotz der strengen Einreise-Regeln ein Weihnachtsbesuch der Familie in Österreich möglich sein.



Das geht aus der bereits seit vielen Tagen angekündigten Verordnung des österreichischen Gesundheitsministeriums hervor, die am Dienstag erlassen wurde. Grundsätzlich muss nach dieser Verordnung jeder, der ab 19. Dezember nach Österreich einreist, für zehn Tage in Quarantäne. Freitesten kann man sich nach frühestens fünf Tagen und das auf eigene Kosten. Doch es gibt Ausnahmen.



Die wichtigste für alle, die im ostbayerischen Grenzgebiet leben und nahe Verwandte oder einen Lebenspartner in Österreich haben: Fand schon bisher regelmäßig (mindestens einmal im Monat) ein Treffen statt, kann man auch weiterhin seine Kinder, Eltern oder Lebenspartner in der Alpenrepublik besuchen, ohne in Quarantäne zu müssen.

