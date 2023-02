Gewinnen Sie einen Urlaub am Traunsee

Traumlage am Traunsee: Hier kann man See- und Bergblick gleichermaßen genießen. Das Landhotel Grünberg ist nicht nur direkt am Wasser gelegen, sondern verfügt darüber hinaus über einen privaten Zugang zum See. −Fotos: www.gruenberg.at

1000 Jahre Traunkirchen, ein außergewöhnliches Restaurant, eine Knödel-Schifffahrt, Gourmet-Abende und viele weitere kulinarische Überraschungen stehen auf dem Programm von FELIX – das Wirtshausfestival am Traunsee. Die Heimatzeitung verlost vier Übernachtungen für zwei Personen inklusive Halbpension im Landhotel Grünberg in Gmunden.



Informationen von unserem Gewinnspielpartner



Der Shooting-Star unter den Kulinarikfestivals verwandelt die Region Traunsee-Almtal im oberösterreichischen Salzkammergut von 27. März bis 27. April wieder in eine Bühne für Genussevents aller Art. Unverzichtbare FELIX-Klassiker wie die lustige Knödlroas per Oldtimerbus und Schiff dürfen natürlich ebenso wenig fehlen wie die Salzkammergut-Abende der Traunseewirte. Die bodenständige Küche mit Musik, Lesung, Bierkulinarien oder hochkarätigen Weindegustationen aus Magnums verbinden Kulinarik und Tradition. Ein fester Bestandteil von FELIX ist der Fischermarkt in Traunkirchen, der dieses Mal zusammen mit dem Klostermarkt im Kloster Traunkirchen stattfindet. Auch heuer wieder mit an Bord: die Fischrestaurants Salzkammergut. Neu im Programm sind ein Bio-Gartlermarkt, ein Kräutererfahrungstag in der Grüne Erde-Welt im Almtal und Gourmetabende mit Spitzenköchen in der historischen Villa Lanna. Freuen darf man sich auch wieder auf das von der Privatbrauerei Schloss Eggenberg gebraute Spezialbier, das – wie könnte es anders sein – natürlich FELIX heißt.



Das Landhotel Grünberg am Traunsee ist bekannt für seine regionale, bodenständige Küche und bietet nicht nur während des Festivals Kochkurse sowohl für Hobbyköche als auch Fortgeschrittene an. Ob Strudel-, Knödel-, oder Kräuterküche – für jeden Gusto ist etwas dabei. Passend zu den Themenschwerpunkten, können Kochbücher als Souvenir mit nach Hause genommen werden. Geschlemmt wird hier mit See- und Bergblick, da das Landhotel samt großzügigen Zimmern und privatem Seezugang direkt am Wasser gelegen ist.



Details zu allen Veranstaltungen und Tickets: www.wirtshausfestival.at oder Ferienregion Traunsee-Almtal, Gmunden.



