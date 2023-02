Geht Lotto-Chico falsch mit seinem Millionen-Gewinn um? Das sagt eine Expertin

Er gewann knapp zehn Millionen Euro im Lotto und will sein neureiches Leben mit der Öffentlichkeit teilen: Seit der ehemalige Kranführer aus Dortmund den Jackpot gewonnen hat, vergeht kein Tag, an dem „Lotto-Chico“ nicht in den Medien ist - und auch auf dem eigenen Instagram-Account „chicoferrari488“ postet er fleißig Fotos. Es ist eigentlich das genaue Gegenteil von dem, was Gewinnberaterin Verena Ober von Lotto Bayern üblicherweise Millionengewinnern rät. Was sagt sie? Geht Lotto-Chico falsch mit seinem Groß-Gewinn um?

