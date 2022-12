Gegner des FC Bayern im Champions-League-Viertelfinale steht fest

−Symbolbild: Sven Hoppe





Der Titelverteidiger FC Bayern München trifft im Viertelfinale der Champions League auf den vergangenen Finalgegner Paris Saint-Germain. Das ergab die Auslosung am Sitz der Europäischen Fußball-Union (UEFA) in Nyon am Freitag.









Sportvorstand Hasan Salihamidzic: "Die Lose sind sehr attraktiv, wir werden auf höchsten Niveau gefordert und freuen uns auf die Spiele. Gegen Paris ist es natürlich das Finale der vergangenen Saison. Sie haben einen neuen Trainer mit Mauricio Pochettino für Thomas Tuchel, der gute Arbeit macht. Paris hat eine gut besetzte Mannschaft mit Topspielern wie Kylian Mbappé, der alles mitbringt, oder Neymar. Wir wollen ins Finale! Die Champions League ist aber auf diesem Niveau offen."

− dpa