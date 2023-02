Geburtstag: Angela Merkel wird an diesem Mittwoch 65 Jahre alt

Daumen hoch: Angela Merkel startet ihre Karriere als Physikerin, kommt in der Wendezeit in die Politik, seit 2005 ist sie Bundeskanzlerin. −Foto: dpa

Von Kohls Mädchen zur Kanzlerin fürs Klima und Flüchtlinge. Angela Merkel hat eine steile Karriere hingelegt. Doch gerade zum Ende zeigt sie erstmals Schwächen. An diesem Mittwoch wird sie 65 Jahre alt. Ihre besondere Geschichte.



Die Bundeskanzlerin ist durchaus kritisch. "Ich spüre eine gewisse Anerkennung dafür, dass ich versuche, meine Arbeit ordentlich zu machen, aber ich erzeuge bei anderen auch viele negative Emotionen", sagt Angela Merkel zu Jahresbeginn in einem bemerkenswerten Interview in der "Zeit". Das klingt schonungslos und ehrlich mit sich selbst. 65 Jahre wird Angela Merkel heute. Aber öffentliche Feiern? Fehlanzeige! Die Kanzlerin arbeitet. Am Morgen tagt das Kabinett. So ist sie, die Kanzlerin.



Ihre Bewunderer schätzen sie für ihre Flüchtlingspolitik, das Streiten für eine offene Gesellschaft und den Einsatz für Multilateralismus. Aus denselben Gründen mosern ihre Kritiker. Die Kanzlerin stellt dazu einmal fest: "Ich glaube, dass man als Politikerin oder Politiker einstecken können muss, dass man diesen Beruf nur ausüben kann, wenn man nicht zu schnell getroffen ist. Man muss sich auf die Sachaufgaben konzentrieren. Den Rest nehme ich zur Kenntnis."



Ein Mosaik über das Leben und Wirken der Bundeskanzlerin lesen Sie ab Mittwoch kostenlos auf PNP Plus und in Ihrer Passauer Neuen Presse.