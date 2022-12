Führerschein-Gültigkeit: Frage geht nach hinten los

Ein Führerschein und ein Autoschlüssel auf einem Fahrzeugschein. −Foto: Foto: Marius Becker/dpa/Symbolbild

Die Frage nach der Gültigkeit seines Führerscheins hat einem Autofahrer eine Strafanzeige eingebrockt. Der 41-Jährige habe sich bei seiner Einreise aus Tschechien bei der Polizei in Schirnding (Landkreis Wunsiedel) nach dem Ablaufdatum seiner Fahrerlaubnis erkundigt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Den Führerschein hatte er nicht bei sich.



Unglücklicherweise stellten die Polizisten bei der Kontrolle am Dienstagnachmittag fest, dass die Stadt Hof dem Mann seine Fahrerlaubnis wegen mangelnder Eignung entzogen hatte. Der 47-jährige Halter des Wagens wird wegen Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt.



© dpa-infocom, dpa:210317-99-863511/2