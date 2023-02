Frontalzusammenstoß in Unterfranken: 81-Jähriger stirbt

Während einer Unfallaufnahme spiegelt sich der Schriftzug "Unfall" auf dem Dach eines Polizeiwagens. −Foto: Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Ein 81 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß mit einem anderen Wagen in Unterfranken tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Mann am Samstag aus bisher unklaren Gründen bei Bad Königshofen (Landkreis Rhön-Grabfeld) in den Gegenverkehr gekommen und dort mit dem entgegenkommenden Auto eines 50-Jährigen zusammengestoßen.



Der 81-Jährige wurde bei dem Unfall in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er starb jedoch noch am Unfallort. Der 50-Jährige und sein 15 Jahre alter Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt.



© dpa-infocom, dpa:210725-99-517772/2