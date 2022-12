Flick über Zuschauer-Rückkehr: "Das hat gut getan"

Trainer Hansi Flick spricht. −Foto: Foto: Andreas Gebert/Reuters-Pool/dpa/Archivbild

Nach der Rückkehr von Zuschauern hofft Hansi Flick auf mehr Publikum in der kommenden Saison. Beim 5:2-Erfolg des FC Bayern München am Samstag gegen den FC Augsburg waren 250 Zuschauer dabei. Das war das erste Spiel in der Allianz Arena vor Fans seit März 2020. "Das hat gut getan", sagte Flick. "Ich habe die Hoffnung, dass wir in Zukunft vor mehr Zuschauern, in halb gefüllten Stadien spielen."



Und irgendwann würden die Stadien wieder gefüllt sein, sagte Flick. "Das ist das, was sich jeder wünscht, dass man diese Emotionen gemeinsam teilen und seine Idole anfeuern kann."



© dpa-infocom, dpa:210522-99-706196/2