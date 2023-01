Familie mit vier Kindern bei Unfall auf A3 verletzt

Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht auf einer Straße. −Foto: Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Vier Kinder und zwei Erwachsene sind bei einem Autounfall auf der A3 im Landkreis Aschaffenburg verletzt worden. Das Fahrzeug war aus bislang ungeklärter Ursache auf den Mittelstreifen geraten und krachte dann in eine Betonschutzwand. Das Auto überschlug sich und kam auf der Fahrerseite zum Liegen, wie die Kreisbrandinspektion des Landratsamtes Aschaffenburg am späten Donnerstagabend mitteilte.



Bis zum Eintreffen der ersten Helfer konnten sich alle sechs Insassen selbst aus dem Unfallwagen befreien. Drei Kinder kamen in ein Krankenhaus. Die übrigen Personen waren leicht verletzt.



© dpa-infocom, dpa:220408-99-842173/2