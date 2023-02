Etwa 2,3 Tonnen schwer: Testflug mit Airbus-Lufttaxi

Das etwa 2,3 Tonnen schwere Lufttaxi-Modell CityAirbus steht nach einen Testflug wieder auf dem Boden. Airbus arbeitet seit einigen Jahren an der Passagierdrohne. −F.: Kneffel, dpa

Das Lufttaxi-Modell von Airbus hat am Mittwoch erneut einen Testflug absolviert.



An dem Pressetermin zum Flug auf dem Erprobungsgelände in Manching bei Ingolstadt nahmen auch Digital-Staatsministerin Dorothee Bär (CSU) sowie der Chef der deutschen Airbus-Helikoptersparte, Wolfgang Schoder, teil. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte seine Teilnahme kurzfristig ab.



Video: Das Flugtaxi von Airbus







Airbus arbeitet seit einigen Jahren an der Passagierdrohne. Der Konzern hatte das Demonstrations-Flugobjekt zunächst in seinem Helikopterwerk im schwäbischen Donauwörth gebaut und getestet. Im Airbus-Drohnencenter in Manching sind nun weitergehende Testflüge möglich.



Die oberbayerische Großstadt Ingolstadt soll künftig Modellregion für solche Lufttaxis werden. Auch andere Hersteller arbeiten momentan an der Technologie und wollen in den nächsten Jahren entsprechende Fluggeräte auf den Markt bringen.



Der CityAirbus ist ein elektrisches Luftfahrzeug mit acht Rotoren, das senkrecht starten und landen kann. Es soll ohne Piloten bis zu vier Passagiere auf festen Routen transportieren und beispielsweise von Stadtzentren zu Flughäfen bringen.

− dpa