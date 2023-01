Erstes Bayern-Testspiel unter Nagelsmann gegen Köln

Trainer Julian Nagelsmann leitet ein Training. −Foto: Foto: Sven Hoppe/dpa

Zehn Tage nach dem Start ins Training bestreitet der FC Bayern München unter Neu-Coach Julian Nagelsmann sein erstes Testspiel. Beim Duell gegen den 1. FC Köln heute (16.00 Uhr/MagentaSport) werden fast alle Stammspieler des Fußball-Rekordmeisters aber noch fehlen. Die deutschen und französischen Nationalspieler sowie Stürmerstar Robert Lewandowski haben noch Extra-Urlaub und kehren erst im Laufe des Juli zurück zum Verein. Ersatzangreifer Eric Maxim Choupo-Moting hat in dieser Woche mit dem Training begonnen. Bei der Partie in der MS Technologie-Arena des FC 08 Villingen in Baden-Württemberg sind 6000 Zuschauer erlaubt.



© dpa-infocom, dpa:210716-99-411632/2