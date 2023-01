Einzigartiger Automat: Frische Pizza auf Knopfdruck

Knusprige Pizza in Minutenschnelle backt der Automat, der seit einigen Tagen in der Münchner Straße vor dem Laden Nave Pizza steht. Inhaber Jasmeet-Singh Dhillon zeigt, wie es geht. −Foto: Brandl

Einen weit und breit einzigartigen Automaten gibt es seit kurzem in Ingolstadt: Ein Gastronom stellte laut Donaukurier ein Gerät auf, das Hungrige rund um die Uhr mit handgefertigten Pizzen versorgt.



Pizza aus dem Holzofen - darunter verstehen Fans der italienischen Spezialität aus Hefeteig so etwas wie ein Qualitätsurteil. Dass es das beliebte Fladenbrot mit Tomatensoße, Käse, Kräutern in Ingolstadt nun auch aus dem Automaten gibt, dürfte da zunächst einmal Erstaunen hervorrufen.



Was seit einigen Tagen in einem knallroten, mannshohen Kasten an der Münchener Straße 73 auf Knopfdruck bei rund 350 Grad Celsius in Minutenschnelle knusprig goldbraun gebacken wird, stammt selbst freilich nicht aus automatisierter Produktion.



Pizzen werden täglich per Hand gefertigt



Die Pizzen, die sich die Kunden hier 24 Stunden rund um die Uhr für je fünf Euro ziehen können, bereiten die Besitzer des Automaten, Jasmeet-Singh Dhillon und sein Sohn Jagan Dhillon, täglich per Hand in der Küche ihres Pizza-Heimdienstes zu, der unter der selben Adresse zu finden ist. Die Pizzen sind also frisch - genauso wie der Service, der in Ingolstadt und Umgebung bislang einmalig sein dürfte.



"Wir wollten etwa Neues machen und haben die Idee im Internet entdeckt", sagt Jagan Dhillon, Juniorchef von Nave Pizza. Abends gebe es in der Umgebung des Hauptbahnhofs kaum Möglichkeiten, sich schnell etwas zu essen zu besorgen, habe er festgestellt. "Alles hat dann zu", sagt er. Jagan Dhillon sehe in dem Automaten daher gerade beispielsweise auch für späte Zugfahrgäste eine Alternative, um den Hunger zu stillen.



Obwohl der Automat stattliche Ausmaße mitbringt, gibt es laut den Besitzern noch größere auf dem Markt, die mehr als zwei Sorten Pizzen bieten. In Ingolstadt beschränkt sich das Angebot derzeit auf Margherita und Salami. "Zum Ausprobieren", sagt Jagan Dhillon, der sich nicht abgeneigt zeigt, das Angebot zu erweitern, sollte es angenommen werden.



Backen dauert bei Betriebstemperatur nur zwei Minuten



"Es wird schon gut genutzt, aber es dauert eine Weile, bis alle es merken", so der junge Südviertel-Gastronom. Die Pizzen aus dem Automaten haben einen Durchmesser von 26 Zentimeter. Ist der Automat auf Betriebstemperatur, dauert das Backen gut zwei Minuten, so Jagan Dhillon.



Muss er zuerst aufheizen - so wie beim Test mit dem Donaukurier - sollte man ein paar Minuten draufschlagen. Der Vorgang an sich geht so rasch, weil zwei Heizplatten von oben und unten gleichzeitig backen - ganz nah an der Pizza, sagt der Inhabersohn. Wer seine Pizza zukünftig weiter lieber bei ihm selbst bestellen und geliefert haben will, kann das freilich nach wie vor tun. Gebacken werde weiterhin auch im Laden, versichern Vater und Sohn.