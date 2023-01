Drama um verschwundene Hunde in Passau: Jetzt mischen die Briten mit

Bekommen von britischer Seite "unmoralisches Handeln" vorgeworfen: Bettina Mittler (l.), Leiterin des Passauer Tierheims, und Gerda Machowetz, Vorsitzende der Tierschutzbewegung Ostbayern. −F.: Flesch

"Wir möchten, dass alle Deutschen die britische Seite der traurigen Ereignisse verstehen." So lautet der erste Satz eines dreiseitigen Schreibens, das die Tierschutzorganisation HDIR ("Helping Dogs in Romania"/"Hunden in Rumänien helfen") an die Passauer Neue Presse geschickt hat. Es geht um vier Hunde aus dem Tierheim der Dreiflüssestadt, die seit knapp zwei Wochen vermisst sind.



Mitte März stoppten Bundespolizisten einen rumänischen Tiertransport auf der A3. Ziel war unter anderem Großbritannien. Für vier Hunde ging es nach Passau. Als die Mitte Mai von den Eigentümern abgeholt werden sollten, rückte Tierheimleiterin Bettina Mittler sie nicht heraus. Das Landratsamt drohte mit rechtlichen Schritten. Der bisherige Höhepunkt: Mitte Juni wollten Polizisten die Hunde mitnehmen. Nur die waren gar nicht mehr im Tierheim.



Mehr dazu:

- Polizei will Hunde aus Passauer Tierheim holen - die sind weg

- Hunde behalten: Landratsamt droht Tierheim Passau - Petition gestartet

- Beamte heimlich gefilmt: Polizei zeigt Passauer Tierheimleiterin an



Die Tierschutzorganisation HDIR wendet sich an die Heimatzeitung, als sie davon erfährt. Dem britischen Verein gehört einer der vermissten Hunde, Ashley. Louise Little, die das Schreiben verfasst hat, gibt zwar zu: "Der Transporter war überfüllt." Anschließend wirft sie der Passauer Tierheimleiterin Bettina Mittler aber "unmoralisches Handeln" vor.



Das große Rätsel, wo sich die vier vermissten Hunde befinden, bleibt weiter ungelöst. Mittler und Gerda Machowetz, Vorsitzende der Tierschutzbewegung Ostbayern, sagen im Gespräch mit der PNP: "Wir bitten um Verständnis, dass wir da keine Ahnung haben."

Mehr dazu lesen Sie in der Donnerstagsausgabe der Passauer Neuen Presse (Online-Kiosk) oder kostenlos im PNP Plusportal.