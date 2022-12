Die Pionierin der Waldkindergärten in der Region

Über 1500 Waldkindergärten gibt es in Deutschland. Eine der Pionierinnen in der Region war Susanne Kayko. Im PNP-Podcast berichtet sie von ihren Erfahrungen.



Hier geht es zum Podcast



Wie so oft, wenn es um Kinder geht, war Skandinavien uns weit voraus. In den 50er Jahren schon ging eine dänische Mutter namens Ella Flatau mit ihren vier Kindern und den Kindern ihrer Nachbarn Tag für Tag in den Wald – und gründete mit einer Elterninitiative schließlich jene pädagogische Institution, die heute als Waldkindergarten bekannt ist.



Heute gibt es in Deutschland über 1500 davon, die Nachfrage steigt, und viele Gemeinden, die etwas auf sich halten, versuchen damit junge Familien zu locken. Die 1965 in Plattling (Landkreis Deggedorf) geborene Erzieherin und Waldpädagogin Susanne Kayko gründete vor 20 Jahren den Waldkindergarten in Passau-Kohlbruck und leitet ihn bis heute. Bei jedem Wetter, zu jeder Jahreszeit, erkundet sie mit den Kindern die Natur und erlebt, wie eine innige Verbindung wächst zwischen Mensch und Wald.

