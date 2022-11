DFB sanktioniert Türkgücü München mit Abzug von elf Punkten

Ein Fußball liegt auf dem Spielfeld. −Foto: Foto: picture alliance/dpa/Symbolbild

Der insolvente Drittligist Türkgücü München ist vom Deutschen Fußball-Bund mit dem Abzug von elf Punkten bestraft worden und steht vor dem Abstieg. "Neun Punkte werden Türkgücü aufgrund des Insolvenzantrags aberkannt, den der Club Ende Januar gestellt hatte", teilte der DFB am Freitag mit. "Weitere zwei Punkte verliert Türkgücü aufgrund eines Auflagenverstoßes." Türkgücü kann binnen einer Woche Einspruch einlegen. Mit 15 Punkten und elf Zählern Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz belegen die Münchner nun den letzten Rang der 3. Liga.



Bei dem Auflagenverstoß geht es laut DFB-Mitteilung darum, dass der Club eine bis Saisonende festgestellte Liquiditätslücke nur zu weniger als 50 Prozent hatte schließen können. "In welcher Spielklasse ein Neuaufbau erfolgen kann, ist von sportlichen sowie finanziellen Faktoren abhängig", hatte Türkgücü Ende Januar mitgeteilt, als der Insolvenzantrag gestellt worden war.



In der DFB-Spielordnung ist festgehalten: "Beantragt ein Club der 3. Liga die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gegen sich, werden der ersten Mannschaft neun Punkte abgezogen. Maßgeblich für diese Rechtsfolge ist der Insolvenzantrag, nicht die Eröffnung des Insolvenzverfahrens."



