Demo gegen Impfaktion an Köschinger Schule - Polizei muss einschreiten

Foto: Jonas Güttler/dpa

An einer Schule in Kösching (Landkreis Eichstätt) ist am Mittwoch eine Impfaktion geplant gewesen. Rund 15 Demonstranten hatten sich - unangemeldet wie die Polizei berichtet - zu einer Demo versammelt. Die Lage blieb nicht friedlich.



Gegen 8.15 Uhr demonstrierten ohne vorherige Anmeldung mehrere Menschen vor dem Schulgebäude gegen eine dort stattfindende Impfaktion. Demonstranten griffen das mobile Impfteam an. Wie die Polizei berichtet, kam es auch zu körperlichen Auseinandersetzungen. Einsatzkräfte der Polizei konnten die Lage beruhigen und die Impfaktion konnte weiter stattfinden.



Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt nun wegen des Verdachts verschiedener strafrechtlich relevanter Delikte gegen die beteiligten Personen.

DK