CSU-Politiker Weidenbusch in der Kritik wegen BayernLB-Honorare

Der CSU-Landtagsabgeordnete Ernst Weidenbusch steht aktuell in der Kritik. Der Grund: Er kassierte Honorare von der bayerischen Landesbank, der BayernLB.



Die Frage steht im Raum, so mächtig wie ein Elefant: Waren es seine besonderen Fähigkeiten als Anwalt, die Ernst Weidenbusch Honorare von rund 430.000 Euro aus den Schatullen der BayernLB bescherten? Oder war es die Tatsache, dass er als CSU-Landtagsabgeordneter besonders gut verbandelt ist mit denen, die über das zeitweise krisenbelastete Institut in staatlichem Besitz die Aufsicht führen?



In Teilen der Landtagsopposition konstatiert man bereits eine "offenbar massive Interessenkollision", wie SPD-Fraktionschef Florian von Brunn mitteilte. Nichts weniger als "eine neue Stufe im CSU-Amigo-Skandal" sieht von Brunn damit erreicht.

