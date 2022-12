CSU-Landesgruppe verlegt Winterklausur

Das Logo der CSU leuchtet im Innenhof der Parteizentrale in München. −Foto: Foto: Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

Erneut verlegt die CSU im Bundestag ihre Klausur vom oberbayerischen Kloster Seeon nach Berlin. Das sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt dem Münchner Merkur (Mittwoch). Dobrindt verhänge zudem strenge Hygiene-Vorgaben: Wer am 6. und 7. Januar physisch teilnehme, müsse geimpft oder genesen und frisch getestet sein (2G plus).



Schon dieses Jahr im Januar waren die Abgeordneten in ein größeres Areal nach Berlin ausgewichen, eine Seeon-Klausur wurde im Juli nachgeholt. Diesmal wird das Treffen mit Neugier erwartet, denn es ist die erste Klausur als Opposition nach der Bundestagswahl. Die Jahresauftakt-Klausur sei "der Startschuss für das Projekt "Aufbruch 22"", sagte Dobrindt der Zeitung. "Die Union in Deutschland muss ihren politischen Führungsanspruch neu definieren und als konstruktiv-kritische Herausforderer der links-gelben Regierung wahrnehmbar sein."



© dpa-infocom, dpa:211130-99-205078/2