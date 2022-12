Corona in der Region: Diese Regeln gelten jetzt vor Ort

−Symbolbild: dpa

Seit diesem Donnerstag sind die Corona-Regeln in Bayern neu. Das hat Auswirkungen - auch auf die Region. Welche das sind, haben wir hier kurz zusammengefasst.



Krankenhaus-Ampel in Bayern steht auf grün



Entscheidend für bayernweite Anti-Corona-Maßnahmen ist ab jetzt die sogenannte "Krankenhaus-Ampel". Noch steht diese Ampel auf grün, zumindest nach den Daten des Mittwoch. Demnach sind 232 Menschen in den vergangenen sieben Tagen ins Krankenhaus gekommen. Die Sieben-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz liegt laut LGL bei 1,77. 169 Corona-Patienten belegen Intensivbetten. 86 Menschen werden laut Intensivregister beatmet. Die aktuellen Daten für Donnerstag werden erst am Nachmittag veröffentlicht.









In Landshut-Stadt ist die Inzidenz am Donnerstag mit 117,7 auf einen Wert über 100 geschnellt. Im Landkreis Altötting ist sie mit 86,9 wieder unter 100 gesunken, ebenso im Landkreis Kelheim (88,3). Sobald die Inzidenz an drei Tagen in einer Stadt oder einem Landkreis über 35 liegt, gilt in öffentlichen Innenräumen die 3G-Regel.



In der Region sind folgende Städte und Landkreise von strengeren Regeln betroffen:



- Stadt und Landkreis Passau

- Landkreis Rottal-Inn

- Landkreis Deggendorf

- Stadt und Landkreis Straubing

- Stadt und Landkreis Landshut

- Landkreis Kelheim

- Stadt und Landkreis Regensburg

- Landkreis Dingolfing-Landau

- Landkreis Altötting

- Landkreis Mühldorf

- Landkreis Traunstein

- Landkreis Berchtesgadener Land

- Stadt und Landkreis Rosenheim



Nicht betroffen sind:



- Landkreis Regen

-Landkreis Freyung-Grafenau

- Landkreis Cham

− kse