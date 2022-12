"Corona-Chaos ist jetzt perfekt": Harsche Kritik der IHK

−Symbolbild: Bernd von Jutrczenka/dpa

Harsche Kritik an den neuen Corona-Regeln kommt von der Industrie- und Handelskammer Niederbayern.



"Unzureichend, unverständlich und unfair", so Hauptgeschäftsführer Alexander Schreiner am Freitag. Auch er kritisiert den "starren Blick auf die Inzidenzwerte". Da diese schwanken, hätten die betroffenen Branchen keine verlässliche Planungsgrundlage und tragfähige Perspektive. Schreiners Urteil: "Das Corona-Chaos ist jetzt perfekt."



Eine langfristige Strategie sei weiterhin nicht erkennbar, die Behandlung einzelner Branchen im Handel grenzt laut Schreiner "an Willkür", selbst das RKI schreibe dem Handel ein niedriges Infektionsrisiko. Auch Termin-Shopping sei keine Alternative, koste Geld und helfe nicht, die Liquiditätsreserven wieder zu füllen. Zu Schreiners Kritik gehört außerdem, dass die Regierung erneut den Tourismus- und Freizeitbereich ausgeklammert hat. Das "verspricht eine düstere Zukunft für die Attraktivität unserer Innenstädte und Ortskerne, gerade mit Blick auf die Zeit nach Corona".

− pnp