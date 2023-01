Corona-Ausbruch in Firma im Landkreis Landshut

−Symbolbild: dpa

UPDATE: Eine Schule im Landkreis Landshut hat wohl doch keinen Corona-Fall. Ein Schüler wurde laut PNP Informationen entgegen der Informationen vom Wochenende negativ auf das Virus getestet.



Die Corona-Krise ist noch nicht vorbei. Nachdem in der Region Landshut zwei Wochen lang gar keine Infektionsfälle gemeldet worden waren, gibt es jetzt einen Ausbruch in einer Firma. Am Sonntag meldete das Landratsamt Landshut elf neue Fälle.



Alle neuen Infektionen stünden im Zusammenhang mit den seit Donnerstag bekannten Fällen in dem metallverarbeitenden Betrieb mit etwa 100 Beschäftigten. Schwierig mache die Situation, dass die Betroffenen aus Gemeinden im gesamten Landkreis kommen würden, so Landrat Peter Dreier (Freie Wähler) auf Anfrage der PNP am Sonntag. Das mache die Nachverfolgung der Kontakte der Betroffenen in den letzten Tagen komplizierter. "Das Gesundheitsamt ist gerade dabei, alle diese Kontakte ausfindig zu machen", so Dreier. Etwa 75 Tests der Belegschaft würden vorliegen, auf die restlichen Ergebnisse warte man derzeit noch. Für die elf Betroffenen und ihre Kontaktpersonen ist Quarantäne angeordnet worden.



Am Freitag hatte das Landratsamt zunächst vier neue Corona-Fälle gemeldet. Unter diesen Fällen habe sich laut dem Landrat auch ein Schüler befunden, dessen Infektion nicht in Zusammenhang mit denen in der Ergoldinger Firma steht. Mit dem Leiter der betroffenen Schule wolle man am Montag weitere Maßnahmen abklären. "Die Fälle zeigen, dass die Gefahr noch nicht vorbei ist", so Dreier und verwies auf die derzeit steigenden Corona-Fälle in der Schweiz. Dort habe es zunächst auch kaum Fälle gegeben. Nach massiven Lockerungen der Kontaktbeschränkungen würden jetzt die Fallzahlen wieder steigen. Ab Dienstag sollen wieder alle Schlachthof-Mitarbeiter im Landkreis Landshut getestet werden.