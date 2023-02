Bundesweit sieben Landkreise mit Inzidenz über 500 - alle liegen in Südostbayern

Das RKI-Dashboard vom 2. November. Sieben Landkreise in der ganzen Republik sind dort mit Inzidenzwerten über 500 pink hinterlegt - alle liegen in Südostbayern. −Screenshot RKI: PNP

Mit dem Landkreis Rottal-Inn hat am Dienstag ein weiterer Landkreis in der Region die Inzidenzschwelle von 500 überschritten. Damit leuchten auf dem Dashboard des RKI sieben Landkreise in der Region „pink“ - alle liegen in Südostbayern.









Regionen mit einem Inzidenzwert über 500 erscheinen auf der Übersichtskarte des Robert-Koch-Instituts in „pink“. Sieben Landkreise betrifft dies am Dienstag in ganz Deutschland - alle sieben liegen in Südostbayern. Neben dem Landkreis Rottal-Inn (502,5, Stand 2.11., 0 Uhr) sind dies die Landkreise Mühldorf am Inn (650,7), Miesbach (620,9), Traunstein (614,7), Straubing-Bogen (558,3), Berchtesgadener Land (544,5) und Regen (542,0).





Alle aktuellen Entwicklungen in der Region lesen Sie in unserem Corona-Ticker. Die neuesten Corona-Daten aus den einzelnen Landkreisen sowie Statistiken zur Lage in den Kliniken finden Sie in unserer großen Datenübersicht.







Die Landräte der Landkreise Altötting, Mühldorf, Traunstein, Berchtesgadener Land, Miesbach sowie von Stadt und Landkreis Rosenheim hatten sich aufgrund der hohen Zahlen bereits in der vergangenen Woche auf eine Verschärfung der Corona-Regeln geeinigt, weil die Behandlungskapazitäten der Krankenhäuser zunehmend an ihre Grenzen gestoßen waren. Die Maßnahmen gelten seit dem 1. November. Am Mittwoch tagt zudem das bayerische Kabinett und will über weitergehende Maßnahmen entscheiden.



Grundsätzlich gilt allerdings weiterhin, dass nicht die Inzidenz ausschlaggebend für die Einführung weitergehender Corona-Maßnahmen ist. So gilt die bayerische Krankenhaus-Ampel als maßgebend - und diese steht trotz steigender Zahlen weiterhin auf Grün.









Die aktuellste Zahl der hospitalisierten Fälle innerhalb von sieben Tagen in Bayern von Sonntag (1.November) liegt bei 504 - nach 481 am Vortag. Die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen in Bayern ist erneut gestiegen: Mit 439 liegen 18 Corona-Patienten mehr als am Vortag auf den Intensivstationen. Die Hospitalisierungs-Inzidenz wird weiterhin mit 3,8 angegeben. Beatmet werden müssen in Bayern 243 Corona-Patienten (Vortag: 239).





Eine Übersicht über die Belegung der Intensiv-Betten in den einzelnen Kliniken in der Region finden Sie in unserer großen Daten-Übersicht.









In allen Landkreisen in der Region gilt 3G (Inzidenz über 35). Die Übersicht:



NIEDERBAYERN

- Landkreis Freyung-Grafenau (353,5)

- Stadt (251,8) und Landkreis Passau (412,0)

- Landkreis Rottal-Inn (502,5)

- Landkreis Deggendorf (354,9)

- Stadt Straubing (384,4) und Landkreis Straubing-Bogen (558,3)

- Stadt (271,0) und Landkreis Landshut (356,7)

- Landkreis Kelheim (258,5)

- Landkreis Dingolfing-Landau (442,2)

- Landkreis Regen (542,0)



SÜDOSTOBERBAYERN

- Landkreis Altötting (344,8)

- Landkreis Mühldorf am Inn (650,7)

- Landkreis Traunstein (614,7)

- Landkreis Berchtesgadener Land (544,5)

- Stadt (361,7) und Landkreis Rosenheim (483,7)



OBERPFALZ

- Stadt (344,8) und Landkreis Regensburg (250,7)

- Landkreis Cham (280,3).

− age