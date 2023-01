Brand in Hochhaus in Ingolstadt: Frau kommt ums Leben

Die Einsatzkräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort. −Foto: Heinz Reiß

Bei einem Feuer in einer Wohnung eines Hochhauses in Ingolstadt ist in den frühen Morgenstunden am Freitag eine Frau ums Leben gekommen.



Wie die Polizei berichtet, sei das Feuer gegen 5.20 Uhr im sechsten Stock eines Hochhauses in der Ingolstädter Herschelstraße ausgebrochen. Die Wohnung sei so vermüllt gewesen, dass die Feuerwehr Probleme gehabt habe, sich bis zu den Flammen durchzukämpfen. Für die 66-jährige Bewohnerin der Wohnung kam - vielleicht auch deshalb - jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch an Ort und Stelle. Als es der Feuerwehr schließlich gelang, den Brand zu löschen, sei die Wohnung laut Polizei bereits "ziemlich ausgebrannt" gewesen.









Mehr als 50 weitere Bewohner des Hochhauses wurden von der Feuerwehr gerettet und anschließend medizinisch betreut. Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort.



Erst gegen 6.45 Uhr konnten sie in ihre Wohnungen zurückkehren. Eine Hausbewohnerin wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Klinikum Ingolstadt gebracht. Weitere Verletzte soll es nicht geben.



Die Ursache des Brandes sei laut Polizei derzeit noch "völlig unklar". Die Höhe des Schadens schätzt die Polizei auf rund 50.000 Euro.

− DK





Bei weiteren Informationen wird an dieser Stelle nachberichtet.