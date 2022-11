BLLV-Präsidentin über Mittelschulen: "Wollen die gleiche Wertschätzung"

Die Mittelschule sei eine tragende Säule des bayerischen Schulsystems. Diesen Satz hört Simone Fleischmann (51), Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV), häufig. Im PNP-Interview fordert sie ein klares Bekenntnis der Staatsregierung.









Die BLLV-Chefin äußert sich zu regionalen Unterschieden, die finanzielle Ausstattung, den aktuellen Personalmangel und die Passion eines Lehrers, wenn er an der Mittelschule unterrichtet.



"Wir wollen die Wertschätzung aller Schüler – jedes Kind soll gleich viel wert sein", sagt sie im PNP-Interview. Das will sie auch für Lehrer. "Diese sollen nicht nur genauso viel Geld verdienen, sondern auch die gleiche Wertschätzung erfahren. Es kann nicht sein, dass der Lehrer für die kleinen Kinder kleines Geld verdient."