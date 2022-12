Blitzermarathon: Die Bußgelder für Raser im Überblick

Der Blitzmarathon läuft auch in Bayern den kompletten Donnerstag lang. Aber welche Bußgelder werden fällig, wenn man zu schnell gefahren ist und erwischt wurde? Ein Überblick. −Symbolbild: dpa

Von Karin Seibold

Der Blitzermarathon ist auch in Bayern an diesem Donnerstag in vollem Gange. Aber welches Bußgeld wird fällig, wenn man beim zu schnellen Fahren erwischt wird? Das unterscheidet sich, ob das Vergehen innerorts oder außerorts stattgefunden hat. Ein Überblick.









Innerorts:

- bis 10 km/h zu schnell: 30 Euro Strafe

- bis 15 km/h zu schnell: 50 Euro Strafe

- bis 20 km/h zu schnell: 70 Euro Strafe

- bis 25 km/h zu schnell: 115 Euro Strafe und ein Punkt

- bis 30 km/h zu schnell: 180 Euro Strafe und ein Punkt, ggf. ein Monat Fahrverbot

- bis 40 km/h zu schnell: 260 Euro, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot

- bis 50 km/h zu schnell: 400 Euro, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot

- bis 60 km/h zu schnell: 560 Euro, zwei Punkte und zwei Monate Fahrverbot

- bis 70 km/h zu schnell: 700 Euro, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot

- über 70 km/h zu schnell: 800 Euro, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot



Außerorts:

- bis 10 km/h zu schnell: 20 Euro Strafe

- bis 15 km/h zu schnell: 40 Euro Strafe

- bis 20 km/h zu schnell: 60 Euro Strafe

- bis 25 km/h zu schnell: 100 Euro Strafe und ein Punkt

- bis 30 km/h zu schnell: 150 Euro Strafe und ein Punkt, ggf. ein Monat Fahrverbot

- bis 40 km/h zu schnell: 200 Euro, ein Punkt und ggf. ein Monat Fahrverbot

- bis 50 km/h zu schnell: 320 Euro, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot

- bis 60 km/h zu schnell: 480 Euro, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot

- bis 70 km/h zu schnell: 600 Euro, zwei Punkte und zwei Monate Fahrverbot

- über 70 km/h zu schnell: 700 Euro, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot



Aber auch, wer zu langsam unterwegs ist, kann unter Umständen zur Kasse gebeten werden. Wer „ohne triftigen Grund“ so langsam fährt, dass der reibungslose Verkehrsfluss beeinträchtigt wird, muss mit einer Strafe von 20 Euro rechnen.