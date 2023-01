Biker kommt beim Überholen ins Schlingern: Schwer verletzt

Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. −Foto: Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Bei einem missglückten Überholvorgang auf der Bundesstraße 17 ist ein Motorradfahrer am Mittwoch schwer verletzt worden. Der 26-Jährige aus Uffing am Staffelsee habe nach dem Ortsende von Schwangau (Ostallgäu) mehrere Fahrzeuge überholt, teilte die Polizei mit. Beim Überholen eines Wohnmobils, das auf Höhe der Abzweigung Brunnen nach links abbiegen wollte, sei er ins Schlingern gekommen und ins Fahrzeugheck gekracht.



Der Biker wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 62-jährige Fahrer des Wohnmobils "kam mit dem Schrecken und einem Sachschaden davon", wie es hieß. Während der Rettungsarbeiten musste die Bundesstraße teils komplett gesperrt werden.



