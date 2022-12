Bewährung nach zahlreichen sexuellen Übergriffen auf Frauen

Die Statue der Justitia steht mit einer Waage und einem Schwert in der Hand. −Foto: Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild

Nach zahlreichen sexuellen Übergriffen auf Frauen im Augsburger Stadtwald ist ein 37-Jähriger am Donnerstag zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Der Mann hatte sich laut Anklage in 28 Fällen im vergangenen Sommer mit einem Fahrrad den Opfern von hinten genähert, um sie zu attackieren. Er soll sie intim begrapscht, geschlagen oder auf sexueller Basis beleidigt haben.



Wie ein Sprecher des Augsburger Amtsgerichtes berichtete, gab es in dem Prozess eine Absprache zwischen den Beteiligten. Demnach muss der Angeklagte auch 120 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten und eine Sexualtherapie machen. Allerdings ist das Urteil noch nicht rechtskräftig.



