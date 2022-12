Bei IAA-Aufbau: Fuß von tonnenschwerem Gefährt überrollt

Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht auf einer Straße. −Foto: Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bei Aufbauarbeiten für die Automobilmesse IAA ist ein Passant am Münchner Marienplatz schwer verletzt worden. Eine 6,8 Tonnen schwere mobile Arbeitsbühne habe den Fuß des 77-Jährigen überrollt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Dadurch habe der Mann am Montagmorgen multiple Brüche erlitten und ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen. Auf dem Platz vor dem Rathaus sollten gerade eine Bühne und mehrere Stände für die internationale Messe aufgebaut werden.



Nach Angaben des Polizeisprechers hatte der 65 Jahre alte Fahrer der mobilen Arbeitsbühne aus zunächst unklaren Gründen den abgesperrten Bereich des Marienplatzes verlassen, als er dem Passanten über den Fuß fuhr. Nach bisherigen Erkenntnissen sei, anders als gesetzlich vorgeschrieben, kein Einweiser da gewesen, um Unfälle zu verhindern.



