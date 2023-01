Bayern schwitzt am Montag - danach Abkühlung und Gewitter mit Hagel

Es bleibt heiß in Bayern. −Symbolbild: Patrick Pleul/dpa

Pflanzen und Tiere dürsten nach Wasser, Menschen nach Abkühlung. Zum Wochenstart heißt es in Bayern durchhalten. Dann dürfte sich die Lage etwas entspannen, auch in den Wäldern. Hier und da drohen allerdings Gewitter mit teilweise größeren Hagelkörnern.









Der Sommer bleibt, wird weniger heiß, aber schwüler: Fast unerträglich heiß war der Wochenstart mit bis zu 36 Grad Celsius in Regensburg. Genauso in Ingolstadt. In Passau erreichten die Thermometer teilweise 34 Grad.



Lesen Sie dazu auch:

- Es geht noch heißer - Kennen Sie diese Temperaturrekorde?



Nach dem Hitze-Montag steht Bayern eine Abkühlung mit Regen, Sturm und Gewittern bevor. Die Waldbrandgefahr soll zur Wochenmitte sinken, sogar im von Trockenheit so arg gebeutelten Unterfranken.



Achtung: Vereinzelt Hagel







Vereinzelt sind größere Hagelkörner möglich - wo genau, kann der Deutsche Wetterdienst (DWD) nicht vorhersagen. Die Temperaturen werden sich von Dienstag an laut Vorhersage zwischen 24 und 28 Grad einpendeln.



„Die gefühlte Temperatur geht nicht so deutlich zurück wie die gemessene“ , sagte ein DWD-Sprecher in München. Grund sei die hohe Luftfeuchtigkeit. „Es wird schwül bleiben.“ Auch in der zweiten Wochenhälfte ändere sich wahrscheinlich wenig daran.



Unwetter ziehen durch ganz Bayern





Nach einem heißen Montag mit mehr als 30 Grad in ganz Bayern soll es in der Nacht zum Dienstag überall stürmisch werden. „Es ist damit zu rechnen, dass es vielerorts Sturmböen geben wird von 80 Kilometern die Stunde und mehr.“ Auch der Regen werde wohl den ganzen Freistaat erfassen.



Am Abend gab der Deutsche Wetterdienst dann eine Unwetterwarnung für die oberbayerischen Landkreise Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen an der Ilm und Eichstätt sowie die Stadt Ingolstadt aus. In Niederbayern waren der Raum Landshut, Straubing-Bogen, Dingolfing-Landau sowie der Landkreis Kelheim betroffen, in Mittelfranken der Landkreis Roth. In der Oberpfalz warnte der DWD im Raum Regensburg sowie den Landkreisen Neumarkt, Cham und Schwandorf.



Den Wetterbericht im Detail finden Sie auf unserer Wetterseite.



Am Dienstag sei die Sonne deutlich weniger präsent als zuletzt. „Weite Teile Bayerns bleiben ab Dienstag aber trocken.“ Nachts dürften die Temperaturen bei angenehmen 10 bis 16 Grad liegen.



Die Waldbrandgefahr sinke je nachdem, wie viel es vorher geregnet hat. An den Alpen und im Bayerischen Wald dürfte sie stärker zurückgehen, in Franken und in Schwaben womöglich nicht so deutlich, sagte der Sprecher. Am Mittwoch sind im Bergland von nachmittags an vereinzelt Gewitter möglich.

− dpa/ajk