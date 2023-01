Arbeitsunfall: 80-Jähriger tot unter Honigfräse gefunden

−Foto: Patrick Seeger/dpa

Bei einem Betriebsunfall in einem Honig verarbeitenden Betrieb in Regenstauf (Landkreis Regensburg) ist ein 80-Jähriger ums Leben gekommen.



Der Mann wurde nach Polizeiangaben vom Freitag leblos unter einer etwa 150 Kilogramm schweren Honigfräse aufgefunden. Mit dem Gerät kann kristallisierter Honig zu flüssigem Honig verarbeitet werden. Der Notarzt konnte demnach nur noch den Tod des Seniors feststellen.



Die Hintergründe des Arbeitsunfalls vom Donnerstag waren zunächst nicht bekannt. Das Gewerbeaufsichtsamt sei in die Ermittlungen einbezogen worden, hieß es.

− dpa