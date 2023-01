Anschlag auf OEZ: Tat laut Passauer Experte mehrere Jahre falsch eingeschätzt

Heute, am 22. Juli, jährt sich der rassistische Anschlag am Münchener Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) zum fünften Mal.







Der Autor dieses Artikels, Florian Hartleb, ist ein aus dem Landkreis Passau stammender Politologe. Er war im Fall offizieller Gutachter der Stadt München und erkannte anders als die Behörden einen rechtsterroristischen Akt. Später entdeckte er in US-Regionalmedien eine Spur nach New Mexiko mit einem späteren Täter.



Freitag abends, den 22. Juli 2016, ermordete der 18-jährige Münchener David S. neun zumeist junge Menschen. Er, der als Sohn von geflüchteten Iranern selbst Migrationshintergrund hatte, sah es auf zumeist junge Menschen ab, die er für "anders hielt". Mit dem Fakeaccount eines türkischen Mädchens lockte er Jugendliche in den dortigen McDonalds und lud auf einen Burger ein. Auf seinem Computer fand sich ein Manifest mit dem Namen "Ich möchte alle Türken auslöschen". Er, der stolz war, ein Arier zu sein, wollte München, sein "Vaterland" vor "Überfremdung "befreien", wie er einmal sagte.



Bayerns Behörden schätzten die Tat drei Jahre und drei Monate falsch, nämlich als unpolitisch ein. Angeblich war ein früheres Schulmobbing des späteren Klassensprechers David S. tatauslösend, hieß es lange. Ein Irrtum bei der Betrachtung eines globalen Phänomens, der Folgen hatte. Die Tat wurde nicht als Politisch-motivierte Kriminalität erfasst, taucht bis heute nicht im Verfassungsschutzbericht auf. Eineinhalb Jahre nach München schlug ein Gleichgesinnter in New Mexico zu. Er war Moderator eines Anti-Flüchtlingsclub auf der Spieleplattform "Steam", auf der auch der Münchener aktiv war. Die Gruppe mit 260 Mitgliedern wäre leicht zu erkennen gewesen, wie investigative Journalisten, nicht die Ermittler zeigten.

angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen?