Angst vor dem Blackout: Was tun, wenn der Strom ausfällt?

Droht eine Überlastung des Stromnetzes? Ein Blackout? Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe scheint die Sorge der Bürger ernst zu nehmen und gibt Tipps zur Vorsorge, falls der Strom länger ausfallen sollte.









Was vor ein paar Monaten noch unvorstellbar schien, ist heute Realität: Die Angst vor einem Blackout. Einem Stromausfall, der die Elektrizitätsversorgung in den Haushalten unterbrechen könnte. Die ersten Landkreise rüsten sich für ein solches Szenario und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gibt wichtige Tipps, wie man sich für einen längeren Stromausfall wappnen kann.



Was tun, wenn die Heizung oder das Licht ausfällt?



Wer einen Kamin oder Ofen in der Wohnung hat, sollte unbedingt einen Vorrat an Kohle, Briketts oder Holz anlegen. Auch im Falle, dass das Licht ausfällt, sollte man vorgesorgt haben. Am besten hat man auch verschiedene Geräte auf Vorrat, die einem in der Dunkelheit Licht spenden können. Konkret: Taschenlampe, Kerzen und Streichhölzer, Camping- oder Outdoor-Lampen.



Wenn die Küche kalt bleibt, sollte man eine Alternative zum Ofen haben. Kleinere Mahlzeiten kann man zum Beispiel auf einem Campingkocher zubereiten. Oder man nutzt einen Garten- oder Tischgrill, der mit Holzkohle oder Gas betrieben wird - natürlich nur im Garten oder auf dem Balkon.



Tipps zur Stromausfall-Vorsorge



Wichtig ist, darauf zu achten, dass die Akkus technischer Geräte, etwa an Laptops oder Mobiltelefonen , geladen sind. Auch geladene Ersatzakkus, solarbetriebene Batterieladegeräte oder Powerbanks sind von Vorteil.



Wichtig: Bargeld zur Hand haben. Denn bei einem Stromausfall funktionieren die Geldautomaten nicht mehr. Wie viel Geld genau man immer zuhause haben sollte, teilte der Oberösterreichische Zivilschutz mit. Für alle Fälle sollte man auch ein batteriebetriebenes Radio bereit halten, damit man die Mitteilungen der Behörden verfolgen kann.

