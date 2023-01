Als Polizist "Eberhofer" im Fasching: Gericht verurteilt Oberpfälzer

Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel, links) und sein Kollege Rudi Birkenberger (Simon Schwarz). −Foto: Bernd Schuller / Constantin Film/Constantin Film/obs

Weil er im Fasching als Polizist "Eberhofer" unterwegs war, ist ein 24 Jahre alter Mann aus der Oberpfalz zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Nun bekommt er Unterstützung vom "echten" Eberhofer: Schauspieler Sebastian Bezzel und seine Kollegen wollen die Strafe übernehmen.



Für den Weiberfasching in Moosbach hatte sich der 24-Jährige aus Vohenstrauß als Dorfpolizist Franz Eberhofer herausgeputzt - stilecht in Jeans und grüner Polizeijacke. Weil diese mit original Schulterklappen und Polizeizeichen "verziert" war - und er so ausgerechnet einem echten Polizisten über den Weg lief - flatterte ein Strafbefehl über 60 Tagessätze zu 30 Euro ins Haus.



Lesen Sie dazu auch:

- Wie Polizist Eberhofer für einen Hype in Frontenhausen sorgt



Dagegen legte der 24-Jährige Einspruch ein und fand sich deshalb am Freitag vor dem Weidener Amtsgericht wieder. "Missbrauch von Berufsabzeichen" wurde dem Oberpfälzer zur Last gelegt, erläutert ein Sprecher des Amtsgerichts auf PNP-Nachfrage. In der Verhandlung erkannte der 24-Jährige den Schuldspruch an, seine Strafe wurde auf 30 Tagessätze à 15 Euro reduziert.



Am Montag nun bekam der "falsche" Eberhofer prominente Unterstützung: Der "richtige" Eberhofer und seine Kollegen meldeten sich. Wie die Produktionsfirma der Kult-Krimis auf PNP-Nachfrage mitteilt, wollen Schauspieler Sebastian Bezzel und seine Kollegen die Strafe von 450 Euro übernehmen. Das Geld aus einer Spendenaktion, die mittlerweile bei Facebook angelaufen war, kann somit sinnvoll investiert werden: Mit den knapp 200 Euro soll ein Leberkasfest gefeiert werden - im Idealfall schaut dann auch der echte Eberhofer auf ein Semmerl vorbei.

− age