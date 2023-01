Aktion: Die digitale Zeitung und "PNP Plus" für 0,99 Euro

Mobil und am Desktop können Sie mit dem Angebot alle Inhalte der PNP nutzen. −Foto: Screenshot

Die Ereignisse überschlagen sich in der Corona-Krise. Der Informationsbedarf in der Bevölkerung ist hoch. Über die wichtigsten Nachrichten halten wir Sie kostenfrei auch tagsüber auf dem Laufenden – mit PNP.de, der App "PNP News" und den Push-Funktionen sowie über Facebook und Twitter.

Dafür arbeiten die Redakteure der Passauer Neuen Presse und ihrer Lokalausgaben auch unter diesen erschwerten Bedingungen unermüdlich. Sie recherchieren gründlich, klären Gerüchte auf und geben Orientierung. Dieser aufwendige Journalismus, der über die reine Nachrichten- und Terminberichterstattung hinausgeht, wird auch weiterhin häufig als "PNP Plus"-Inhalt auf der Website und in der Zeitung veröffentlicht. Abonnenten unserer Zeitung ermöglichen diesen Journalismus, die lokale Berichterstattung und sichern regionale Arbeitsplätze.

Zu den beliebtesten digitalen Angeboten zählt das "PNP ePaper". Es ist eine digitale Version der Tageszeitung, in der gewohnten Optik und mit den gleichen Inhalten. Ein Vorteil der digitalen Zeitung ist, dass sie bereits am Abend – je nach gewählter Ausgabe ab ca. 20.15 Uhr – verfügbar ist. Sie können also schon am Abend die Zeitung von morgen lesen - oder pünktlich zum Frühstück, egal wie früh Sie aufstehen. Als ePaper-Abonnent können Sie zudem alle "PNP Plus"-Inhalte auf der Website kostenlos lesen.

Vier Wochen Zeitung für einen symbolischen knappen Euro

Das ePaper können Sie ausschließlich online bestellen und es kostet in den ersten vier Wochen nur 0,99 Euro. Erst danach verlängert sich das Kennenlern-Abo automatisch, wenn Sie nicht zuvor eine formlose Mail an aboservice@pnp.de senden. Sie können also vier Wochen die digitale Zeitung und alle "PNP Plus"-Artikel für einen knappen symbolischen Euro lesen.

Die PNP bietet im Internet ein sog. "Freemium"-Modell an: Es gibt also eine Mischung aus frei zugänglichen ("free") und kostenpflichtigen Berichten ("premium"). Auch wer noch kein Abonnent ist, kann aber mit einer kostenfreien Registrierung (PNP-Zugang) fünf "PNP Plus"-Berichte pro Monat kostenlos lesen.

Tägliche Bezieher ("Vollabo") der Zeitung oder des ePapers haben als Abonnenten nach einer Registrierung vollen Zugriff auf "PNP Plus"-Berichte. Sie können also online auch Zeitungsberichte von Lokalausgaben lesen, die sie nicht abonniert haben. Für Abonnenten der Tageszeitung verlängert sich das digitale Angebot nach den vier Wochen zum Sonderpreis.

− red

Schritt für Schritt: So funktioniert‘s

Damit Sie die digitale Zeitung und "PNP Plus" die kommenden vier Wochen für nur 0,99 Euro testen können, rufen Sie die Internetseite www.pnp.de/aktion auf. Hier können Sie an der Aktion teilnehmen und haben danach sofort Zugriff auf die Inhalte.

Im ersten Schritt registrieren Sie sich und erstellen damit die Zugangsdaten für Ihren persönlichen ePaper- und Plus-Zugang. Wenn Sie bereits einen Zugang haben, klicken Sie auf "Ich habe bereits einen PNP-Zugang" und melden sich an.

Im zweiten Schritt konfigurieren Sie das Angebot. Sie können eine bestimmte Lokalausgabe ("Single") oder alle Lokalausgaben ("Flat") auswählen. Es gibt keine Mindestlaufzeit, solange Sie kein optionales Gerät, wie ein Tablet oder ein Smartphone, hinzubuchen.

In den weiteren Schritten geben Sie die Adresse und Zahlungsart an – und bestätigen abschließend die Bestellung.