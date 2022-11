69-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall bei Kelheim

−Foto: Carsten Rehder

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am frühen Donnerstagmorgen im Landkreis Kelheim ereignet.



Ein 69-jähriger Mann aus dem Raum Kelheim befuhr am Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr mit einem Kleintransporter aus Richtung Kelheim kommend die Hauptstraße in Ihrlerstein. Dort kam er kurz nach der Kreuzung Veilchenhang/Sudetenstraße nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Kleintransporter prallte gegen eine Mauer und gegen das Heck eines geparkten Autos.



Der 69-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei, wird von einer medizinischen Ursache als Grund für den Unfall ausgegangen.