5,5 Kilo mehr: Wie Corona die Deutschen dick gemacht hat

40 Prozent der Deutschen haben während der Corona-Pandemie zugenommen - im Durchschnitt 5,5 Kilo. Das ist das Ergebnis einer Studie des Else Kröner Fresenius Zentrums für Ernährungsmedizin der TU München.



Studien-Leiter Prof. Dr. Hans Hauner erklärt, wie es so weit kommen konnte - und, was man nach dem Lockdown dagegen tun kann.



Mitschuld, sagt er, trägt unter anderem auch das Homeoffice - weil die Menschen ihrem Kühlschrank dadurch näher sind, sinkt die Hemmschwelle, doch noch einen Snack zwischendurch zu nehmen. Mitschuld gibt er aber auch der Politik. Die habe sich nur auf die Corona-Pandemie fokussiert - und alle anderen gesundheitlichen Aspekte in der Gesellschaft völlig aus den Augen verloren.

